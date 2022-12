Pelas 15:28 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones subia 0,43% para 34.255,97 pontos, enquanto o tecnológico Nasdaq crescia 0,62% para 11.325,17 pontos.

Já o índice alargado S&P 500 fixava-se em 4.042,57 pontos, mais 0,57%.

Na terça-feira, a bolsa nova-iorquina fechou em alta, com o índice Dow Jones a ascender 0,30%.

Os Estados Unidos vão colocar a fabricante de semicondutores chinesa Yangtze Memory Technologies (YMTC) na sua 'lista negra' de entidades comerciais, no mais recente esforço para conter as ambições tecnológicas de Pequim.

O Departamento de Comércio norte-americano vai acrescentar a YMTC e outras empresas chinesas à sua "lista de entidades", que restringe o acesso a tecnologia norte-americana, de acordo com o jornal Financial Times, que cita fontes anónimas familiarizadas com o plano.

As empresas norte-americanas estão proibidas de vender tecnologia a empresas que integram aquela lista, a menos que tenham uma licença de exportação, que é difícil de obter.

