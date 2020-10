O Dow Jones aumentou devido às grandes cotações da Microsoft (2,48%), Salesforce (2,21%), Visa (1,80%), Apple (1,74%) e UnitedHealth (1,68%).

O abrangente Standard & Poor's 500 (S & P 500) ascendeu 0,88%, enquanto o índice Nasdaq, que agrega as principais tecnológicas, avançou 1,39%.

O setor que registou a maior subida foi o tecnológico (1,54%), sucedido pelo dos bens essenciais (1,5%).

A bolsa de Nova Iorque terminou aquela que foi a melhor semana de Wall Street desde agosto, depois de várias semanas voláteis, na sequência da preocupação crescente dos investidores de novas medidas de confinamento para mitigar a propagação da pandemia.

As eleições presidenciais nos Estados Unidos, agendadas para 03 de novembro, e as decisões do atual chefe de Estado norte-americano, o republicano Donald Trump, como, por exemplo, a suspensão das negociações com os democratas do pacote de estímulo à economia do país, também prejudicaram a confiança dos investidores durante as últimas semanas.

AFE // RBF

Lusa/Fim