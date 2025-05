Pelas 14:45 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones cedia 0,44% para 41.141,04 pontos e o tecnológico Nasdaq retrocedia 0,74% para 17.844,67 pontos.

Já o índice alargado S&P 500 fixava-se em 5.646,53 pontos, menos 0,69%.

Na sexta-feira, a bolsa nova-iorquina encerrou em alta, com o Dow Jones a ganhar 1,39%.

A Reserva Federal dos EUA deverá manter na quarta-feira as taxas diretoras no nível em que estão desde dezembro, apesar de semanas de duras críticas e exigências do Presidente norte-americano para que as desça.

A Fed reúne-se na terça-feira e na quarta-feira pela terceira vez desde o regresso de Donald Trump à Casa Branca, num cenário económico virado do avesso e sob os ataques do Chefe de Estado.

A grande maioria dos atores financeiros tem poucas dúvidas quanto ao resultado da reunião da Fed, defendendo que o banco central deverá manter as taxas diretoras no nível em que estão desde dezembro, entre 4,25% e 4,50%.

Powell e muitos dos outros 18 funcionários que fazem parte do comité de fixação de taxas da Fed deixaram claro que pretendem, antes de tomar qualquer medida, primeiro avaliar o comportamento da economia face à dimensão da ofensiva protecionista lançada por Donald Trump.

PE (MC/RN) // EA

Lusa/Fim