Naquela que foi a única ação do dia do Livre, no Cais do Sodré, em Lisboa, Rui Tavares chegou de bicicleta, algo que, segundo comentou, acontece muitas vezes nas suas deslocações, nomeadamente para a Assembleia da República.

"Utilizo múltiplos transportes, desde o meu próprio carro, a autocarros, comboios e, sobretudo, bicicleta tendo, agora, uma doca junto à Assembleia da República, o que facilita muito", contou.

Para que as pessoas tenham a possibilidade de utilizar os vários meios de transportes disponíveis, Rui Tavares quer criar um Passe de Mobilidade Nacional.

"O objetivo é que o Passe de Mobilidade Nacional não cubra só o modo ferroviário e rodoviário, mas as várias modalidades de transporte, incluindo os barcos e, nas zonas de baixa densidade, os táxis, por exemplo", explicou.

Nessas zonas, muitas vezes o táxi é o meio de que as pessoas dispõem para irem ao centro de saúde ou à câmara municipal e, portanto, esse meio de transporte pode ser incluído numa solução global, especificou.

Segundo Rui Tavares, que se fez acompanhar da líder parlamentar, Isabel Mendes Dias, na distribuição de panfletos no Cais do Sodré, o propósito é dar liberdade de circulação às pessoas.

"Para ser livre uma pessoa não pode ficar fechada em casa, tem que poder andar no seu país e fazer uso dos serviços que a ajudam no dia-a-dia", reforçou.

Além da criação deste passe, Rui Tavares defendeu ainda o alargamento dos passes multimodais já existentes, nomeadamente incluindo a travessia fluvial Setúbal - Troia no passe Navegante Metropolitano e promover a existência de passes multimodais em cada e entre comunidades intermunicipais.

À chegada, e enquanto abordava por quem ele se cruzava após um dia de trabalho, Rui Tavares encontrou um `rapper´ de nacionalidade brasileira que, de improviso, lhe criou uma música de apoio e lhe deixou um pedido.

"Aqui o Rui Tavares e a Isabel, estando chegando às eleições, olha só no dia 18 com certeza na armadilha não caio, sou imigrante, sei que o imigrante para Portugal é muito importante, por isso, vota se você quer ficar Livre, Livre também de toda a ditadura e Livre também do André Ventura", cantou o `rapper´ que, com isto, arrancou gargalhadas e aplausos à comitiva do Livre.

Enquanto confidenciava que o Livre, em tempos, recolheu muitas assinaturas no Cais do Sodré, Rui Tavares, que contou ainda com a companhia de Francisco Paupério, candidato do partido nas últimas eleições europeias, encontrou uma jovem de 22 anos que lhe garantiu o voto.

"O país precisa de uma nova esquerda fazendo, uma nova esquerda todo o sentido", afirmou.

SVF // JPS

Lusa/Fim