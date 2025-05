Luís Montenegro falava no final do comício da AD -- coligação PSD/CDS no pavilhão da Associação Empresarial da Região da Guarda, em que, tal como aconteceu hoje, ao fim da tarde, em Castelo Branco, voltou a destacar a questão dos pensionistas.

Na parte mais política da sua intervenção, o primeiro-ministro falou de "uma onda" que está a crescer em torno da AD, aludiu às sondagens favoráveis, mas repetiu o aviso de que as eleições só se ganham no próximo dia 18.

Mas Luís Montenegro procurou sobretudo colocar em contraponto a campanha que diz estar a ser feita pela AD e a campanha que as oposições, segundo ele, estão a fazer.

"Estamos nesta campanha como estivemos no Governo, estamos a prestar contas, estamos focados nas pessoas, nos reais desafios do país e a olhar no país. Estamos na campanha a dizer e não para diminuir os outros", declarou.

De acordo com o presidente do PSD, ao longo do último ano, as oposições lançaram medos, por exemplo, sobre a redução do IRC em um ponto percentual. Aconteceu que, em 2024, a receita prevista de IRC passou de oito para dez mil milhões de euros, o que, segundo Luís Montenegro, se explicou pelo novo estímulo fiscal para as empresas.

"O Governo mudou e a receita de IRC foram mais dois mil milhões de euros", disse, antes de se referir à ação do seu executivo em relação aos reformados. Um ponto em que assinalou que a oposição de esquerda assustava com uma eventual privatização da Segurança Social e com uma redução do valor das reformas.

"Prometi que nos íamos reconciliar com os pensionistas e reformados. Estamos não só reconciliados, como estamos num processo de valorização ainda maior daqueles que estão hoje a gozar o seu merecido tempo de reforma", declarou.

Sem se referir a nenhuma força política diretamente, afirmou: "Aqueles que se refugiam no medo daquilo que os outros podem fazer é porque estão desesperados e não têm mesmo nada mais para dizer. E, sobretudo, não se dão conta da figura que fazem, porque a realidade é tão clara à frente dos olhos de todos", argumentou.

O presidente do PSD comparou também a realidade política de há um ano, quando disputou as eleições legislativas de 2024, com a atual.

"Até diziam que eu não tinha experiência governativa. Diziam tantas coisas, mas vou dar de barato que há um ano seria mais difícil às pessoas tirar conclusões e fazer a sua avaliação. Há agora uma realidade nova", disse.

Segundo Luís Montenegro, agora as pessoas já sabem o que é que seu Governo é capaz de fazer.

"Agora as pessoas já sabem que nós cumprimos a palavra. Agora as pessoas já sabem que aquilo que nós prometemos é mesmo para cumprir", acrescentou.

Antes, a cabeça de lista pela Guarda, Dulcineia Moura, deixou críticas à oposição, acusando o PS de "andar à procura de uma luta na lama" nesta campanha e o Chega de persistir "em ataques vis" e ser saudosista dos tempos "da ditadura e do fascismo"

"O Luís Montenegro é incomparável aos seus adversários, tem sido um grande primeiro-ministro. Digo isto com absoluta convicção por ter assistido a grandes momentos na Assembleia da República que jamais esquecerei. Tanta sova deu àquela oposição, gostei muito", disse.

A "número um" pela Guarda afirmou que, se vencer as eleições, a coligação AD "não irá reverter" a abolição das portagens aprovada em 2024, apesar de PSD e CDS-PP terem votado contra, e pediu a eleição de um segundo deputado por este círculo.

Nas últimas eleições legislativas, em 2024, na Guarda, a AD venceu com cerca de 34% dos votos, mas apenas elegeu um dos três deputados. PS (32%) e Chega (18,5%) elegeram o segundo e o terceiro, respetivamente.

O líder do CDS-PP, Nuno Melo, esteve hoje ausente da volta nacional da AD para marcar presença num jantar-comício em Ponte de Lima, uma autarquia presidida pelo partido.

PMF/SMA // JPS

Lusa/Fim