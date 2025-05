Bad Bunny atua em maio do próximo ano no Estádio da Luz em Lisboa

Lisboa, 05 mai 2025 (Lusa) -- O cantor porto-riquenho Bad Bunny estreia-se ao vivo em Portugal no próximo ano, com um concerto no Estádio da Luz, em Lisboa, no âmbito da digressão mundial "Debí tirar más fotos", foi hoje anunciado.