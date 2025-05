O número de eleitores que votaram antecipadamente para as eleições legislativas fixou-se em 314.859, correspondendo a 94,45% dos 333.347 inscritos, precisou a mesma fonte.

Este valor supera o registado nas eleições legislativas de 2024, onde foi registada uma taxa de participação de 93,8%.

Por sua vez, considerando a votação antecipada em território nacional nas três modalidades existentes -- doentes internados, presos e em mobilidade -- votaram antecipadamente 318.852 eleitores, "o que representa uma participação de 3,441% do total de eleitores recenseados em território nacional", nota ainda a secretaria-geral do Ministério da Administração Interna (SGMAI).

A taxa de participação nestas três modalidades foi, respetivamente, de 86,29% (Doentes internados), 94,40% (Presos) e 94,45% (voto em mobilidade).

Segundo o Ministério da Administração Interna, o número de recenseados em território nacional para votar antecipadamente em mobilidade nestas eleições foi o maior de sempre, desde que foi alargada a todos os eleitores a possibilidade do voto antecipado.

No passado domingo, quem se tinha inscrito até ao dia 08 de maio, poderia votar no município por si escolhido quando solicitou o voto antecipado. O eleitor inscrito para votar antecipadamente, mas que não tenha conseguido fazê-lo poderá ainda exercer o seu direito cívico no dia das eleições, a 18 de maio.

Entre os eleitores que optaram por esta modalidade esteve o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, o presidente do PS, Carlos César, João Cotrim Figueiredo, ex-presidente e eurodeputado da IL, e Catarina Martins, ex-coordenadora e eurodeputada do BE.

Mais de 10,8 milhões de eleitores residentes em território nacional e no estrangeiro estão inscritos nas legislativas antecipadas que vão eleger os 230 deputados à Assembleia da República.

Instituída com a entrada em vigor da Lei Orgânica n.º 3/218, por ocasião da eleição de deputados portugueses ao Parlamento Europeu em 2019, a modalidade de voto antecipado em mobilidade foi escolhida por 285.848 nas eleições legislativas de 2022.

Concorrem às legislativas um total de 21 partidos e/ou coligações, estreando-se nestas eleições o Partido Liberal Social.

JMF (PC) // JPS

Lusa/Fim