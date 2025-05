"Esta é a força do povo português, é a força do norte, do povo português que nos vai levar à vitória", afirmou o líder socialista, em cima de um palanque já no final da participada arruada, onde estava rodeado por Fernando Araújo, cabeça de lista do PS pelo Porto, o eurodeputado Francisco Assis e o ex-presidente do parlamento Augusto Santos Silva.

Foi já no final da sua intervenção que choveram confetes vermelhos, verdes e amarelos e ouviu-se o hino de campanha, com Pedro Nuno visivelmente satisfeito com a mobilização.

"Vocês são grandes e eu estou eternamente agradecido pela forma como vocês me receberam aqui no Norte. Não fizemos nada para que estas eleições acontecessem. Chegados aqui vamos ganhá-las", disse, ouvindo-se os presentes a gritar: "Vitória, vitória".

O líder do PS voltou a apelar à mobilização na reta final da campanha. "Que ninguém fique em casa no dia 18 de maio e não dispersem o voto", realçou.

E foi quando agradeceu ao diretor de campanha e presidente da Federação do PS Porto, Nuno Araújo, e a Fernando Araújo que se ouviu um sonoro: "SNS, SNS, SNS".

"O SNS também vai a votos no dia 18 de maio e nós vamos votar para defender o SNS e para o salvar com a ajuda do Fernando Araújo", afirmou.

Pedro Nuno considerou ainda que o PS está à "beira de uma vitória e de derrotar a AD".

"Mas para isso nós precisamos que as pessoas vão votar, não dispersem o voto, concentrem o voto no PS porque nós estamos a três dias de derrotar a AD e ganhar as eleições", salientou.

Depois de considerar que a mobilização que encontrou no Porto "uma loucura", o líder socialista foi repetindo, durante a arruada, que a receção foi "extraordinária" e "espetacular", referindo ainda que sentiu as pessoas "felizes, entusiasmadas".

"Não é só a quantidade de pessoas é a energia", frisou.

Bombos e gigantones abriram a arruada e, durante o caminho, houve pétalas de rosas vermelhas e muitas pessoas a tentar chegar a Pedro Nuno Santos, que se recusou a ficar na bolha criada pela comunicação social para poder chegar mais perto de quem o queria saudar.

"Vitória", "Portugal", "Pedro, amigo, o Porto está contigo", o "Povo não esquece, dia 18 é no PS" foram algumas das palavras de ordem, num cenário pintado com as bandeiras do PS, da JS, de Portugal e gigantes balões vermelhos.

