Numa mensagem divulgada pela Embaixada norte-americana é referido que o Governo cabo-verdiano "informou" que os voos de repatriamento "não serão autorizados a serem retomados até 02 de maio" - dia em que termina o atual estado de emergência na ilha de Santiago - "devido aos recentes desenvolvimentos" da pandemia na Praia.

"Portanto, os planos da Embaixada para uma operação final de repatriamento foram adiados para depois de 02 de maio", acrescenta a mensagem. Em causa está um voo que deveria embarcar passageiros em várias ilhas cabo-verdianas - além de Santiago, também Sal e São Vicente, mas também com transferência de passageiros retidos noutros ilhas por via marítima.

Só hoje foram confirmados mais nove casos positivos de covid-19 na Praia (ilha de Santiago), tendo as autoridades sanitárias concluído anteriormente que está em curso uma transmissão comunitária da doença na capital.

"Devido à evolução da situação de saúde pública em Cabo Verde, as datas e a rota deste potencial voo ainda não foram finalizados e o planeamento ainda está sujeito a alterações", prossegue a mensagem da Embaixada norte-americana.

Cabo Verde conta atualmente com 82 casos da covid-19, distribuídos pelas ilhas da Boa Vista (52), de Santiago (29) e de São Vicente (1). Um destes casos, um turista inglês de 62 anos -- o primeiro diagnosticado com a doença no país, em 19 de março -, acabou por morrer na Boa Vista, enquanto outro dos doentes já foi dado como recuperado.

Desde sábado que está em vigor um segundo período de estado de emergência, mantendo-se suspensas as ligações interilhas e a obrigação geral de confinamento, além da proibição de voos internacionais. No primeiro período de estado de emergência, de 20 dias, estava prevista a possibilidade - e foram realizados vários -- voos de repatriamento de cidadãos estrangeiros retidos nas ilhas cabo-verdianas, nomeadamente de turistas ingleses, portugueses, norte-americanos e brasileiros.

A declaração do atual estado de emergência prevê para as ilhas da Boa Vista, Santiago e São Vicente, todas com casos de covid-19, que permaneça em vigor até às 24:00 de 02 de maio. Nas restantes seis ilhas habitadas, sem casos diagnosticados de covid-19, a prorrogação do estado de emergência é mais curto, até às 24:00 de 26 de abril.

A nível global, a pandemia de covid-19 já provocou perto de 184 mil mortos e infetou mais de 2,6 milhões de pessoas em 193 países e territórios.

Cerca de 700 mil doentes foram considerados curados.

