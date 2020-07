O voo, organizado pela agência Guiné Tours com o apoio da embaixada da Guiné-Bissau em Portugal, transporta também passageiros, incluindo a comitiva do primeiro-ministro guineense, Nuno Nabian, que se deslocou à Europa em visita privada.

Segundo o comunicado, o voo parte de Lisboa cerca das 08:00, devendo aterrar em Bissau às 12:15.

O regresso está previsto para as 14:00, devendo aterrar em Lisboa às 19:20 locais.

Os passageiros só podem embarcar com um teste negativo para covid-19 realizado nas 72 horas antes da realização do voo.

No âmbito do combate à pandemia do novo coronavírus, o Presidente da Guiné-Bissau, Umaro Sissoco Embaló, encerrou fronteiras em março, tendo de seguida declarado o estado de emergência no país.

As autoridades guineenses têm autorizado a realização de voos extraordinários para auxílio ao regresso de cidadãos estrangeiros a viver na Guiné-Bissau aos seus países e de guineenses que ficaram retidos no estrangeiro ao país, bem como para transporte de ajuda humanitária.

O estado de emergência já foi prolongado por seis vezes, a última das quais até 25 de julho.

A Guiné-Bissau registou desde março mais de 1.700 casos de covid-19 e 25 vítimas mortais.

