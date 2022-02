"Falei com o Presidente Volodymyr Zelensky enquanto ele organiza a defesa ao ataque militar da Rússia. Garanti-lhe que estamos a trabalhar 'non-stop' [sem parar] para dar o maior apoio possível", informou a líder do executivo comunitário, numa publicação na rede social Twitter.

Na posição, que surgiu depois de Moscovo ter ordenado uma operação militar em grande escala na Ucrânia, iniciada hoje de madrugada, Ursula von der Leyen adiantou que irá, hoje, "discutir com outros líderes do G7 [grupo dos sete países mais ricos do mundo] e do Conselho Europeu" a crise de segurança ucraniana.

"A Rússia pagará um preço elevado", avisou.

Entretanto, numa conferência de imprensa conjunta com o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, e o secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, a presidente da Comissão Europeia explicou que, no telefonema, perguntou ao Presidente ucraniano "o que as partes interessadas podem fazer" para apoiar a Ucrânia.

"Estamos a coordenar estreitamente com os nossos parceiros e aliados, os Estados Unidos, o Reino Unido, o Canadá, a Noruega, mas também, por exemplo, o Japão e a Austrália", precisou Ursula von der Leyen, após uma reunião com os dois responsáveis, em Bruxelas.

Vincando que, na cimeira extraordinária de líderes de hoje, serão aprovadas "sanções pesadas", a responsável explicou aos jornalistas que "este pacote incluirá sanções financeiras que limitam duramente o acesso da Rússia aos mercados de capitais".

"Estas sanções terão um forte impacto. A economia russa já enfrentou pressões intensas nas últimas semanas e estas pressões não se irão acumular. As sanções irão suprimir o crescimento económico da Rússia, aumentar os custos de empréstimo, aumentar a inflação, intensificar a saída de capital e corroer gradualmente a sua base industrial", adiantou, frisando que caberá ao Presidente russo, Vladimir Putin, "explicar isto aos seus cidadãos".

"Temos trabalhado durante semanas para estarmos preparados para o pior, esperando o melhor, mas estando preparados para o pior", concluiu Ursula von der Leyen.

Os chefes de Governo e de Estado da UE, entre os quais o primeiro-ministro António Costa, discutirão hoje à noite, numa cimeira de urgência em Bruxelas, novas sanções à Rússia.

A Rússia lançou hoje de madrugada uma ofensiva militar em território da Ucrânia, com forças terrestres e bombardeamento de alvos em várias cidades, que as autoridades ucranianas dizem ter provocado dezenas de mortos nas primeiras horas.

O Presidente russo, Vladimir Putin, disse que o ataque responde a um "pedido de ajuda das autoridades das repúblicas de Donetsk e Lugansk", no leste da Ucrânia, cuja independência reconheceu na segunda-feira, e visa a "desmilitarização e desnazificação" do país vizinho.

O ataque foi de imediato condenado pela generalidade da comunidade internacional e motivou reuniões de emergência de vários governos, incluindo o português, e da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO), União Europeia (UE) e Conselho de Segurança da ONU.

ANE/ACC // SCA

Lusa/Fim