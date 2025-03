Em termos de vendas, o índice com destino ao mercado nacional aumentou 4,4% tento contribuído com 2,7 p.p. para a variação total, já as vendas para o mercado externo apresentaram uma redução de 4,7%, resultando num contributo de -1,8 p.p..

Por agrupamentos, os bens de consumo e os bens intermédios contribuíram, em conjunto, com 1,0 p.p. para a variação do índice total, em resultado de variações de 2,3% e 1,2%, respetivamente, já a energia aumentou 8,1% tendo contribuído com 1,6 p.p..

Por seu lado, o emprego diminuiu 0,5% em janeiro, mas as remunerações aumentaram 4,9%.

