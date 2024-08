Viúva de Navalny muito satisfeita com troca de prisioneiros entre Moscovo e Ocidente

Yulia Navalnaya, viúva do 'ex-inimigo número um' do Kremlin, Alexei Navalny, e exilada da Rússia, disse hoje estar muito satisfeita com a libertação de prisioneiros políticos no âmbito de uma importante troca entre Moscovo e Ocidente.