Em comunicado, a Proteção Civil de Moura informou que o Lar de São Francisco, na cidade alentejana, aguarda ainda a declaração de fim de surto, emitida pela Autoridade de Saúde Pública.

A decisão de retomar as visitas aos lares foi tomada na reunião semanal com as instituições particulares de solidariedade social (IPSS) do concelho, após análise da evolução do número de casos de infeção pelo SARS-CoV-2, na região e sobretudo no concelho, acrescentou a nota.

O Serviço Municipal de Proteção Civil referiu ainda que a situação epidemiológica vai continuar a ser motivo de análise nas próximas reuniões semanais com as IPSS, no sentido de serem "adotadas todas as medidas, que se entendam mais adequadas", no âmbito do combate à propagação da covid-19.

Segundo Proteção Civil municipal, no concelho de Moura existem atualmente cinco casos ativos de infeção pelo novo coronavírus, que provoca a covid-19, dos quais três na cidade de Moura, um em Amareleja e um em Santo Aleixo da Restauração.

