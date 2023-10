Num comunicado, a Polícia de Segurança Pública (PSP) revelou que 604.661 pessoas atravessaram as fronteiras da região chinesa no sábado -- ultrapassando pelo segundo dia consecutivo a fasquia do meio milhão --, incluindo a entrada de 158.633 turistas.

Este é o segundo valor diário mais elevado desde que há registos, sendo apenas ultrapassado por 02 de outubro de 2019, antes do início da pandemia de covid-19, dia em que o território recebeu quase 161.200 visitantes.

A PSP revelou ainda que, devido ao elevado número de pessoas, acionou na tarde de sábado, durante mais de quatro horas, o plano de controlo de multidões junto às Ruínas de São Paulo, a zona turística mais popular de Macau.

O comunicado sublinhou que cerca de um terço dos visitantes (quase 53.200) chegaram à cidade através da principal fronteira, as Portas do Cerco, enquanto perto de 40 mil atravessaram a Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau.

A 'semana dourada' do Dia Nacional da China, 01 de outubro, constitui o segundo maior movimento de massas na China, a seguir ao período do Ano Novo Lunar, principal festa tradicional das famílias, que acontece em janeiro ou fevereiro, consoante o calendário lunar.

A Direção dos Serviços de Turismo (DST) de Macau tinha previsto uma média diária de 100 mil visitantes para a 'semana dourada'. Antes da pandemia, Macau recebeu 140 mil turistas por dia nesse período, que concentra vários feriados, entre 01 e 07 de outubro.

Na quinta-feira, a Associação de Hotéis e Turismo de Macau tinha avisado que a média diária de visitantes poderia atingir 130 mil.

A atual 'semana dourada' do Dia Nacional da China fica marcada pelo regresso, após uma pausa de três anos devido à pandemia, do Concurso Internacional de Fogo-de-Artifício de Macau, que está a decorrer até 07 de outubro.

A 31.ª edição do concurso conta com 10 espetáculos, cada um com uma duração de 18 minutos, a combinar fogo-de-artifício e música, sendo que esta noite a empresa portuguesa Macedos Pirotecnia vai apresentar o espetáculo "Supernova".

Em dezembro, a região chinesa anunciou o cancelamento da maioria das medidas de prevenção e contenção, depois de quase três anos de rigorosas restrições, que incluíam a proibição da entrada de turistas vindos do estrangeiro.

Com o fim das restrições, Macau recebeu 17,6 milhões de visitantes nos primeiros oito meses de 2023, quatro vezes mais do que no mesmo período do ano passado, mais ainda dois terços do valor registado entre janeiro e agosto de 2019

VQ // VQ

Lusa/Fim