O Governo, liderado por Xanana Gusmão, tinha aprovado em fevereiro passado um orçamento de 12 milhões de dólares (10,98 milhões de euros) para a visita de Francisco a Timor-Leste, que decorreu entre 09 e 11 de setembro.

"Daquele montante, foram executados 9.978,658,12 dólares [cerca de 9,13 milhões de euros], resultando num saldo positivo de 2.021,314,12 dólares [cerca de 1,85 milhões de euros], que serão devolvidos aos cofres do Estado", salienta o Conselho de Ministros.

No comunicado, o Governo informa também que a Conferência Episcopal Timorense vai realizar uma reunião de "avaliação interna" no próximo mês de novembro e que a comissão conjunta que organizou a visita do Papa vai concluir as atividades em 21 de dezembro, data em que o "representante da Santa Sé e a Igreja local vão transmitir uma mensagem do Papa".

O Papa Francisco visitou Timor-Leste no âmbito de um périplo que realizou à região e que o levou também à Indonésia, Papua Nova Guiné e Singapura.

MSE // VM

Lusa/Fim