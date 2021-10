O balanço de vítimas é provisório e pode aumentar nas próximas horas, disse Suhail Anwar Shaheen, responsável pela administração pública na província do Baluchistão, acrescentando que várias equipas de socorro foram enviadas para a região montanhosa.

Quatro dos vinte mortos registados até ao momento eram mineiros que se encontravam numa mina de extração de carvão que colapsou durante o tremor de terra.

Na mesma área centenas de casas ficaram destruídas.

De acordo com o organismo norte-americano Geological Survey, o terramoto registou uma magnitude 5,9 na escala de Richter com epicentro a 15 quilómetros a nordeste de Harnai, província do Baluchistão.

Na zona afetada de Harnai, a cerca de 100 quilómetros de Quetta, a capital provincial do Baluchistão, laboram muitas minas de extração de carvão sendo que no momento do tremor de terra muitas pessoas estavam a trabalhar.

Militares paquistaneses foram mobilizados para a zona do terramoto estando a coordenar o transporte dos feridos, sobretudo aqueles que se encontram nas zonas mais escarpadas e de difícil acesso sendo que os feridos mais graves estão a ser enviados para o hospital de Quetta.

Os médicos de Harnai estão a prestar auxílio no exterior do hospital porque se registaram várias réplicas receando-se que o edifício possa também ser afetado.

"Até ao momento prestamos tratamento a mais de 200 feridos", disse Manzoor Ahmed, chefe da equipa médica do hospital distrital de Harnai.

A maior parte da população vive em casas de argamassa em zonas remotas e de acesso difícil.

Testemunhas referem que muitos residentes que ficaram sem casa estão junto às ruínas, tapados com cobertores devido às baixas temperaturas que já se fazem sentir na região nesta altura do ano.

A zona do Baluchistão encontra-se numa zona sísmica.

Em 1935, um terramoto na mesma zona fez mais de 35 mil mortos e destruiu a capital provincial.

Calcula-se que a população atual da província seja superior a 12 milhões de habitantes.

PSP // SB

Lusa/Fim