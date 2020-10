O número faz parte de um conjunto de informação divulgado a propósito do Dia Internacional da Rapariga, que se assinalou no domingo.

O departamento de Atendimento à Família e Menores Vítimas de Violência, do comando-geral da polícia moçambicana, uma das entidades que lida com o crime, processou desde o início do ano um total de 6.586 casos de violência doméstica, lê-se em nota do Sekelekani consultada hoje pela Lusa.