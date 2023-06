"Esta festa única no contexto da Área Metropolitana de Lisboa alia a história e as tradições populares, com uma animação cultural eclética e marcante, sendo uma das maiores e mais emblemáticas festas do Ribatejo, unindo gerações num convívio animado e tolerante", lê-se numa nota introdutória ao evento, assinada pelo presidente da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, Fernando Paulo Ferreira (PS).

O autarca refere, igualmente, que uma das novidades da edição deste ano é o "reforço da organização do desenho dos festejos ao longo de todo eixo central de Vila Franca de Xira, que será fechado ao trânsito em maiores períodos de tempo, com palcos e espaços de animação espalhados pela cidade".

A autarquia adianta que, uma vez que as ruas da cidade estarão fechadas ao trânsito automóvel, a Câmara vai oferecer 'shuttles' (transportes) gratuitos e dedicados ao Colete Encarnado das 17:00 às 05:00, com partida (e regresso) a cada meia hora da Castanheira do Ribatejo e Povos, Vialonga, Póvoa de Santa Iria, Alverca e Alhandra, sempre junto de zonas com grandes estacionamentos.

À semelhança de anos anteriores, as Festas do Colete Encarnado vão levar ao município de Vila Franca de Xira largadas e corridas de touros, animação musical, tertúlias, sardinha assada, 'street food' e fogo-de-artifício.

Um dos pontos altos da festa acontece na tarde do dia 01 de julho, com a homenagem à figura do campino, realizada no largo do município, a que se segue um desfile de cavalos.

A nível musical, o destaque vai para a atuação de Fernando Correia Marques (30 de junho), do grupo Gipsy Kings (01 de julho) e de Jorge Fernando (02 de julho).

