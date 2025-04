"A partir de 31 de março de 2025, certos artigos como automóveis, madeira, etanol, pernas de frango congeladas, pistácios, amêndoas, maçãs frescas, cerejas, passas, etc. estarão sujeitos a uma nova taxa preferencial de imposto de importação", refere um comunicado publicado na segunda-feira à noite no portal de informação do Governo.

O comunicado refere que os impostos de importação sobre alguns automóveis serão reduzidos para metade e a taxa do imposto sobre o gás natural liquefeito descerá de 5% para 2%.

O anúncio surge após declarações do primeiro-ministro Pham Minh Chinh, em fevereiro, de que o país iria rever as tarifas para aumentar as importações dos Estados Unidos.

O Vietname é o país que tem o maior excedente comercial com Washington, a seguir aos excedentes da China, do México e da União Europeia.

O novo Presidente dos EUA, Donald Trump, começou a aumentar as tarifas sobre uma série de produtos e países, numa tentativa de reduzir o défice comercial dos EUA.

