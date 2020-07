Um pacote de ajuda composto por máscaras e 'kits' de testagem, entregue pelo ministro-adjunto dos Negócios Estrangeiros vietnamita, To Anh Dung, tem como destino Angola, Moçambique, África do Sul, Argélia e Nigéria, anunciou hoje o Nhân Dân, o órgão de comunicação do partido comunista do Vietname, no seu portal.

O Nhân Dân destaca que o Vietname e os países africanos "nutrem amizades tradicionais" e que o Governo vietnamita "decidiu oferecer parte dos seus recursos para apoiar os governos e os povos destes países".