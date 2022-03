"A comunidade internacional já sabe tudo na Guiné-Bissau, sobre a política na Guiné-Bissau, sobre a situação de horror que se vive na Guiné-Bissau, porque tudo o que se passa aqui nós reportamos em carta para esses parceiros", disse Semedo, em declarações à Lusa.

Na semana passada a dirigente lançou, nas redes sociais, um grito de alerta sobre o que disse serem perigos de a Guiné-Bissau entrar "num problema grave" se a comunidade internacional não "intervir já".

Odete Semedo disse que todas os parceiros do país, nomeadamente a Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP), Comunidade Económica de Estados da África Ocidental (CEDEAO), todas as agências do sistema das Nações Unidas e União Europeia "foram informados sobre o que se passa" na Guiné-Bissau.

O PAIGC enviou cartas a todas aquelas instituições mesmo dando conta de situações que Odete Semedo disse ter vergonha de referir.

"Por exemplo casos em que as pessoas vão às nossas casas à noite, batem à porta, dizem que vão a mando de ordens superiores para entrar na nossa casa, para vasculhar as nossas coisas. Eu tenho vergonha disso", observou Semedo.

A dirigente afirmou ainda que o PAIGC relatou nas cartas situações em que, alegadamente, as pessoas foram detidas e conduzidas à Segunda Esquadra (sede da polícia guineense) apenas por terem "gritado viva PAIGC" num lugar público.

Odete Semedo, escritora e poetisa, acusou ainda a comunidade internacional de estar a dar "mais atenção ao Presidente" Umaro Sissoco Embaló do que ao povo guineense "que sofre".

Neste particular, criticou a passividade da CPLP e acusou as autoridades portuguesas, nomeadamente o primeiro-ministro, António Costa, de "andarem ao colo com o Sissoco", dando o mote para o resto da comunidade internacional.

Odete Semedo disse ainda que o guineense "se calhar desconhece o que o país tem em termos de riqueza" para despontar tanto interesse.

Em relação aos países da sub-região africana, a dirigente do PAIGC afirmou que a CEDEAO "anda a brincar com os guineenses" ao mandar para a Guiné-Bissau missões "que vêm brincar" com os sentimentos do povo.

MB // LFS

Lusa/Fim