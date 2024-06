O Verão da Casa da Música, no Porto, vai decorrer entre hoje e 07 de setembro, com dezenas de concertos que passam pela música sinfónica, pelas novidades do rock, pop e jazz, sem esquecer a arte do 'deejaying', as bandas filarmónicas, o fado e muito mais.

"Da noite de São João no cais de carga da Casa da Música, à rentrée de setembro na Avenida dos Aliados, a programação de verão é sinónimo de diversidade de formatos, géneros e palcos", destacou, em comunicado, a Casa da Música.

Segundo a organização, um dos "pontos altos" da programação ao ar livre é a noite de São João, no domingo, "que se celebra ao som dos êxitos de José Pinhal, interpretados pela banda de tributo que vem alastrando o fenómeno do cantor popular matosinhense falecido em 1993", o projeto José Pinhal Post-Mortem Experience.

O arranque oficial do festival acontece na praceta norte do ArrábidaShopping, com o Coro Infantil Casa da Música -- Escolas e, na noite seguinte, a Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música.

Nas noites ao ar livre são esperadas também atuações das bandas de rock Tontos e Patinho Feio, do músico Melo D, e da dupla Almério & Martins, expoentes da cena musical pernambucana.

Já no mês de julho, apresentam-se os finalistas do Prémio Suggia (violoncelo) e do Concurso Santa Cecília (piano), com a Orquestra Sinfónica, bem como a Orquestra Jazz de Matosinhos, o Sonópolis e o Coro Infantil Casa da Música.

Esta é também a altura em que a Casa se desloca até vários locais da Área Metropolitana do Porto para oferecer aos seus habitantes concertos festivos protagonizados pelos agrupamentos residentes, destaca a organização.

Entre os destaques para este mês, contam-se as atuações da sitarista e compositora britânica de origem indiana Anoushka Shankar, do pianista português Mário Laginha e da pianista, cantora e compositora brasileira Eliane Elias, vencedora de vários Grammy.

O mês de agosto abre com o Afro-Cuban Jazz Fusion: Quarteto Yosvany Terry.

