"Após ter tido contacto com o nosso grupo europeu na noite passada [na sexta-feira] e depois comunicar com a direção do partido, decidi partir no domingo para a capital dos Estados Unidos e, na segunda-feira, estar na tomada de posse" de Donald Trump, declarou André Ventura em conferência de imprensa.

Segundo André Ventura, estará em Washington na segunda-feira por "entender que o mundo está a mudar, que é importante que as relações entre Portugal e os Estados Unidos sejam salvaguardadas e que a mudança política que Donald Trump representa seja também salvaguardada na Europa".

"Decidi estar presente nesta tomada de posse, juntando-me à delegação do grupo Patriotas, do grupo europeu a que pertenço", referiu.

O presidente do Chega começou por dizer que não tem sido sua prática ausentar-se do país para participar em cerimónias de posse, "exceto em circunstâncias extraordinárias".

"Mas é inegável que a mudança na Casa Branca representa uma mudança para o mundo com implicações evidentes na Europa e nos grandes conflitos mundiais, quer na Ucrânia, quer no Médio Oriente, mas também para o futuro de Portugal", justificou.

Depois, o presidente do Chega afirmou o seguinte: "Tendo sido, tanto quanto sei, o único político convidado para o efeito, penso que é meu dever estar presente nesta tomada de posse, que procurarei fazer com a maior dignidade e também com a maior humildade de poder representar, em primeira mão, aqueles que são os eleitores do Chega e os seus apoiantes, mas, também, toda uma nova direita europeia".

Interrogado sobre o seu programa em Washington, o líder do Chega respondeu usando o plural.

"Vamos ter vários encontros, alguns deles com líderes partidários e também - embora eu não possa dar muitos detalhes, só porque não os tenho para já - com a delegação brasileira que também se deslocará aos Estados Unidos. Como é sabido, o ex-Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, foi impedido de viajar", observou.

André Ventura falou ainda em "vários encontros com os líderes europeus" que o acompanharão.

"Um antigo primeiro-ministro polaco, que já sei que estará presente também, o presidente do Vox, Santiago Abascal, que estará presente também, e alguns outros que estamos por confirmar ainda", acrescentou.

A única líder da União Europeia (UE) a confirmar a ida a Washington para a posse de Trump foi a primeira-ministra italiana, Georgia Meloni, informação confirmada à Lusa na sexta-feira por várias fontes europeias em Bruxelas, que destacaram precisamente o facto de Georgia Meloni ser a única chefe de Governo da UE a participar na cerimónia, a convite de Donald Trump, que não convidou qualquer outro presidente de instituições europeias nem o seu aliado primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán.

Ao nível institucional, nenhum dos altos representantes das instituições da UE recebeu convite para a cerimónia de segunda-feira, incluindo os presidentes do Conselho Europeu, António Costa, da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, confirmou a Lusa com fontes comunitárias.

A representação europeia na posse será ao nível de embaixadores, de acordo com as mesmas fontes.

O republicano Donald Trump, de 78 anos, foi vencedor das eleições presidenciais de novembro de 2024 nos Estados Unidos e vai iniciar funções na segunda-feira.

