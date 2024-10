No primeiro debate quinzenal parlamentar após as férias do verão, André Ventura pegou no triplo homicídio ocorrido na quarta-feira, na Penha de França, em Lisboa, para culpar o Governo "por nada fazer" contra o crime e por a comunidade cigana "continuar impune".

A seguir, o líder do Chega argumentou que a criminalidade violenta está a crescer em Portugal na ordem dos 5,6%, o que levou depois Luís Montenegro a esclarecer que, nesse ponto específico, a preocupação do Governo é comum.

No entanto, o líder do executivo demarcou-se de Ventura apontando que a diferença é que o Governo "não olha para quem comete crimes por comunidade ou grupo étnico".

"Não queremos impunidade para ninguém", completou.

