A confissão foi deixada por André Ventura no final de um discurso no III Congresso Nacional, em Coimbra, em que relativizou as divisões internas no partido, dizendo tratar-se de "dores de crescimento", e em que prometeu ser "expressão pura do Portugal de bem".

"Só tenho um único sonho, uma única obsessão que é levarmos ao governo de Portugal, para transformar de vez a face deste país", afirmou Ventura, já aos gritos, com uma música orquestral em fundo, com os delegados a aplaudi-lo, alguns de pé, depois de ter falado durante 27 minutos para apresentar a sua moção de estratégia global.

