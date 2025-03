Vento forte provoca dezenas de milhares de euros de prejuízo em estádio de Oliveira do Hospital

Oliveira do Hospital, Coimbra, 20 mar 2025 (Lusa) -- O vento intenso na noite de quarta-feira causou dezenas de milhares de euros em estragos no Estádio de Santo António, da Associação Desportiva Nogueirense, no concelho de Oliveira do Hospital, informou hoje o presidente da organização.