"Não há situações graves e as ocorrências, principalmente causadas pelo vento, foram todas resolvidas no âmbito municipal, sem necessidade de envio de meios externos", disse à agência Lusa o comandante regional do Algarve da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), Vítor Vaz Pinto.

De acordo com este responsável, houve várias habitações e edifícios que ficaram danificados, "mas não houve feridos nem a necessidade de realojar qualquer pessoa".

"Estávamos à espera de mais chuva e o vento foi o problema principal, tendo havido, principalmente, queda de árvores e de estruturas amovíveis", acrescentou Vítor Vaz Pinto.

Segundo os serviços regionais de proteção civil, na Foia, o ponto mais alto do Algarve, situado na serra de Monchique, foram registados ventos até 140 km por hora.

Desde as 20:00 de quarta-feira até às 08:00 de hoje, os serviços regionais da ANEPC registaram 193 ocorrências, sendo 143 de quedas de árvores.

Houve ainda 16 incidentes relacionados com quedas de estruturas amovíveis (principalmente painéis de publicidade ao longo das estradas) e nove quedas de elementos de construção em estruturas edificadas (principalmente andaimes).

De referir ainda oito situações em que foram removidas estruturas que estavam em perigo de queda, três de limpeza de vias e uma relacionada com inundações.

O dispositivo de prevenção que resolveu estas ocorrências mobilizou 719 operacionais e 235 veículos dos diversos serviços de proteção civil, entre eles os bombeiros foram os mais numerosos, mas também da PSP (Polícia de Segurança Pública), GNR (Guarda Nacional Republicana), serviços de proteção civil das câmaras municipais e E-Redes (empresa responsável pela rede de distribuição e pelo transporte de energia elétrica até às casas).

Os serviços regionais de proteção civil alertam que irá haver um novo agravamento das condições climatéricas esta tarde, mas não se espera que seja tão adversa como aquela que ocorreu durante a noite.

Portugal continental está desde o fim de quarta-feira sob aviso laranja devido ao vento forte causado pela depressão Martinho.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu avisos amarelos para o Algarve durante o dia de hoje, sendo de esperar precipitação, por vezes forte, podendo ser de granizo e acompanhada de trovoada, rajadas de vento até 75 km/hora, em especial no litoral e nas serras, e, na costa ocidental, ondas no mar de oeste/sudoeste com quatro a cinco metros, e na costa sul, ondas de sudoeste com quatro a quatro e meio metros.

