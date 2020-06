Segundo a Associação Chinesa de Fabricantes de Automóveis, as vendas de veículos utilitários desportivos, 'minivans' e 'sedans' subiram 7%, em relação ao mesmo mês do ano anterior, para 1,67 milhão de unidades, e uma melhoria de 2,6%, face a abril.

No conjunto, entre janeiro e maio, as vendas de veículos caíram 27,4%, para 6,1 milhões de unidades, informou a mesma fonte.

Em fevereiro e março, o setor registou uma contração de 81,7% e 48,4%, respetivamente, à medida que concessionárias de automóveis foram obrigadas encerrar, como parte das medidas para conter a propagação do novo coronavírus.

O Partido Comunista Chinês ordenou a reabertura gradual das fábricas, restaurantes e lojas em março, depois de declarar vitória sobre o surto, mas muitos dos consumidores perderam o emprego ou sofreram cortes salariais, pelo que continuam reticentes em fazer grandes compras.

Em 2019, as vendas de automóveis caíram pelo segundo ano consecutivo na China, à medida que a guerra comercial com Washington e a desaceleração da economia chinesa afetaram a confiança do consumidor.

A queda nas vendas é um golpe para as fabricantes globais, cujo aumento das receitas depende do mercado chinês, face a crescimentos anémicos nos Estados Unidos e na Europa.

As vendas em maio de veículos híbridos, com um motor elétrico e outro a combustão, caíram 23,5%, em relação ao mesmo mês do ano anterior, para 82.000 unidades. Nos primeiros cinco meses do ano, as vendas caíram 38,7%, para 289.000 unidades.

A procura por veículos elétricos enfraqueceu depois de Pequim ter cortado nos subsídios que ajudaram a tornar a China no maior mercado do setor, respondendo por metade das vendas globais nos últimos anos.

O governo disse, em abril, que prolongará os subsídios até 2020, para encorajar as vendas.

.

JPI // JNM

Lusa/Fim