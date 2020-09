No Bangladesh foi confundido com um oficial inglês, por uma mulher que julgava estar no tempo da rainha Vitória. Uma memória que faz parte dos 32 contos que compõem o livro "O Heterónimo de Pedra", lançado na semana passada.

"Todos os contos têm origem numa viagem real. São gentes que conheci, que amei, encontros com o outro, com os espaços, com as diferenças, com as emoções, com os lugares, com os paladares", afirmou em entrevista à agência Lusa.