Em comunicado, a família do empresário indica ainda que a missa de corpo presente será realizada terça-feira, pelas 12:00, na Igreja Matriz de Campo Maior, seguindo-se o cortejo fúnebre em direção ao Cemitério Municipal de Campo Maior.

O empresário Rui Nabeiro, fundador do Grupo Nabeiro - Delta Cafés, morreu vítima de doença, no Hospital da Luz, em Lisboa, disse à Lusa fonte do grupo.

"É com profundo pesar que a família Nabeiro informa que faleceu hoje, dia 19 de março, o comendador Manuel Rui Azinhais Nabeiro, presidente e fundador do Grupo Nabeiro -- Delta Cafés", pode ler-se num comunicado enviado pelo grupo.

O comendador Rui Nabeiro "encontrava-se hospitalizado no Hospital da Luz, devido a problemas respiratórios", acrescentou a mesma fonte, referindo que "a data e o programa das exéquias serão oportunamente comunicados".

