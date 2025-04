Francisco, de 88 anos, não compareceu à missa de Quinta-feira Santa, na Basílica de São Pedro, mas a imprensa italiana avançou que se espera que o Papa visite a prisão central de Roma durante o dia para cumprir um compromisso que manteve nos 12 anos de papado: comemorar a última ceia de Cristo antes da crucificação com os menos afortunados.

O Papa prometeu dar uma ênfase especial aos presos em 2025, tendo iniciado o ano com eventos especiais dedicados a quem vive nas prisões.

O Vaticano não comentou o objetivo para este dia porque, de acordo com os meios de comunicação social, qualquer saída será privada e dependerá da condição de Francisco.

O Papa, que está a recuperar de uma pneumonia dupla, deverá participar apenas em alguns eventos da Páscoa.

No Domingo de Ramos, apareceu de surpresa no final da missa, e, nos últimos dias, fez algumas visitas não anunciadas --- incluindo uma em que não estava vestido com a batina branca papal --- para rezar na Basílica de São Pedro e na Basílica de Santa Maria Maior, do outro lado da cidade.

Ao que tudo indica, continua a melhorar depois do internamento de cinco semanas no hospital e está lentamente a retomar algumas das atividades normais.

Em saídas recentes, foi visto sem os tubos nasais que fornecem oxigénio suplementar e as autoridades do Vaticano indicaram estar cada vez menos dependente da terapia.

Na quarta-feira, Francisco recebeu vários profissionais de saúde que cuidaram dele no hospital Gemelli durante o internamento de 38 dias. Reunidos numa sala de audiências no Vaticano, Francisco agradeceu aos mais de 70 médicos, enfermeiros e administradores e pediu-lhes que continuassem a rezar.

"Obrigado por tudo o que fizeram", disse Francisco, com a voz ainda cansada, mas aparentemente mais forte graças à terapia respiratória e física.

Agradeceu especialmente à reitora da Universidade Católica do Sagrado Coração, afiliada em Gemelli, Elena Beccalli, a quem elogiou pela sua forte liderança.

"Quando as mulheres comandam, as coisas correm bem", referiu no mais longo comentário público desde a hospitalização.

Francisco delegou as exigentes celebrações litúrgicas da Semana Santa a cardeais cuidadosamente selecionados, mas o Vaticano diz que o próprio Papa compôs as meditações que serão lidas em voz alta por outros durante a procissão da Via Sacra na sexta-feira à noite no Coliseu de Roma.

A missa de Quinta-feira Santa, por exemplo, durante a qual foram benzidos os óleos utilizados nos rituais litúrgicos ao longo do ano, foi celebrada pelo chefe aposentado do gabinete do património do Vaticano, cardeal Domenico Calcagno.

A comemoração solene de sexta-feira, antes da crucificação de Cristo, foi atribuída ao cardeal Claudio Gugerotti, que dirige o gabinete do Vaticano responsável pelos católicos de rito oriental. O Domingo de Páscoa foi atribuído ao administrador aposentado de São Pedro, o cardeal Angelo Comastri.

Resta saber como Francisco vai lidar com o tradicional discurso "Urbi et Orbi" (latim para "à cidade e ao mundo") e a bênção após a missa no Domingo de Páscoa.

Normalmente, o Papa faz um discurso, por vezes longo, sobre o estado do mundo na galeria de São Pedro e, em seguida, concede uma bênção especial aos fiéis na praça, em baixo. Em teoria, outra pessoa poderá ler o discurso enquanto Francisco dará a bênção.

O Papa foi internado no Gemelli a 14 de fevereiro com uma bronquite que, rapidamente, evoluiu para um caso de pneumonia dupla, com risco de vida.

Após a 'alta hospitalar', a 23 de março, os médicos prescreveram dois meses de convalescença, com terapias respiratória e física diárias, adiantando que, com o tempo, deverá ser capaz de retomar as atividades normais.

