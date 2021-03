Segundo a Vale, em comunicado, a ação resulta do seu Plano de Gestão Ambiental, que já permitiu reflorestar mais de 260 hectares na mina de Moatize, o que "minimizou a emissão de poeiras sobre as zonas habitadas à volta das áreas de exploração".

"Esta iniciativa permitiu ainda a reposição de espécies florestais no âmbito da manutenção da diversidade da flora e reposição de fonte de alimentação faunística e sustento das populações circunvizinhas que muito dependem da flora", referiu a empresa.

De acordo com o documento, foram recolhidos cerca de 650 quilos de sementes de 30 espécies de plantas durante o ano anterior.

Em 2020, entre janeiro e dezembro, a mineradora doou cerca de 4.500 espécies de mudas de árvores de fruto e de sombra em todos os bairros das comunidades do distrito de Moatize.

Em Moçambique, a Vale é a principal empresa mineira de carvão, que por sua vez é o principal produto de exportação do país, sobretudo para a Ásia.

Em janeiro, a Vale anunciou a intenção de vender a exploração de carvão no país, justificando-se com objetivo de ser neutra ao nível das emissões de carbono até 2050 e reduzir algumas das suas principais fontes de poluição daquele tipo até 2030.

A empresa já assinou um princípio de entendimento com a parceira japonesa Mitsui, "permitindo a ambas as partes estruturar a saída da Mitsui da mina de carvão de Moatize e do Corredor Logístico de Nacala (NLC, sigla inglesa), como primeiro passo para o desinvestimento da Vale no negócio de carvão.

