Segundo o relatório semanal da DGS, 1.141.697 pessoas optaram por receber a vacina contra a gripe nas farmácias e as restantes 859.006 nas unidades do Serviço Nacional de Saúde (SNS).

Mais de 75% das pessoas com 85 ou mais anos aderiram à vacinação contra a gripe, revelou ainda a DGS, que considerou este um "marco importante na vacinação da população com maior risco de desenvolver doença grave".

A cobertura vacinal mais baixa verifica-se no grupo etário dos 60 aos 69 anos, no qual 40,95% das pessoas já foram vacinadas (536.470).

Em relação à covid-19, o relatório indica que 1.356.991 doses de reforço foram administradas desde o início da campanha de vacinação sazonal, 776.247 das quais nas farmácias e 580.564 nos centros de saúde.

De acordo com a DGS, a cobertura vacinal dos maiores de 85 anos é mais baixa para a covid-19, em relação à gripe, situando-se nos 59,20%, com 202.491 idosos já vacinados.

A campanha de vacinação sazonal do outono-inverno está a decorrer em mais de 3.500 pontos de vacinação em todo o país, tendo como prioridade proteger as pessoas mais vulneráveis, prevenindo a doença grave, a hospitalização e a morte.

Com a aproximação do inverno, o período de maior circulação de vírus respiratórios, a DGS apelou a todos os grupos elegíveis para que "não deixem de se vacinar, protegendo-se e às outras pessoas, sobretudo com a aproximação das festividades de Natal, momentos de reunião familiar e com amigos".

