Em conferência de imprensa, os responsáveis pelo combate à epidemia em Macau anunciaram que os prioritários como o pessoal da linha de frente (profissionais de saúde, bombeiros, polícias, etc), os grupos com alto risco de exposição ocupacional (profissionais de aviação e transportes públicos, trabalhadores expostos a alimentos de cadeia de frio e alimentos frescos, professores e alguns funcionários dos casinos) podem começar a ser vacinados a partir das 09:00 (01:00 em Lisboa) de terça-feira.

As inscrições online voluntárias para estes grupos já arrancaram, detalharam as autoridades.

As autoridades apelaram para os grupos prioritários aderirem ao programa de forma a "serem vacinados o mais rápido possível".

Para as 09:00 de terça-feira as autoridades organizaram uma cerimónia de vacinação e entre os intervenientes, segundo órgãos de comunicação locais, estarão várias figuras máximas do Governo como o secretário para a Segurança, a secretária para os Assuntos Sociais e o diretor dos Serviços de Saúde, arrancando assim processo de vacinação no território com cerca de 680 mil pessoas.

Os restantes residentes podem inscrever-se, de forma voluntária, a partir de terça-feira às 12:00 (04:00 em Lisboa) e o processo de vacinação arrancará gratuitamente no dia 22 de fevereiro no hospital público e centro de saúde.

A terceira fase da vacinação, para não residentes, ainda não tem calendarização.

O Governo de Macau anunciou hoje que três grupos de não residentes vão ter acesso gratuito às vacinas contra a covid-19 e estabeleceu o valor a pagar pelos restantes não residentes no território.

Além dos residentes, trabalhadores não residentes (TNR), alunos autorizados a permanecer em Macau e reclusos vão ter acesso gratuito à vacina contra a doença causada pelo novo coronavírus.

Os restantes não residentes de Macau, mas legalmente autorizados a permanecer no território, vão pagar a taxa de administração da vacina de 250 patacas (cerca de 26 euros) por cada dose de vacina, de acordo com o decreto publicado no Boletim Oficial do território.

A vacina destina-se a pessoas com idade igual ou superior a 18 anos e inferior a 60 anos, bem como a pessoas com idade igual ou superior a 60 anos e com boas condições de saúde e maior risco de exposição.

No sábado, Macau recebeu o primeiro lote de 100 mil vacinas contra a covid-19, da farmacêutica estatal chinesa Sinopharm.

Além da vacina da Sinopharm, o Governo de Macau deu "luz verde" também à compra da "vacina de mRNA da Fosun-BioNTech" e da AstraZeneca e participa ainda no plano global de aquisição coletiva promovido pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e pela Aliança Global para Vacinas e Imunização (GAVI), para aquisição de algumas vacinas.

Mais 100.000 doses da BioNtech/Pfizer poderão chegar ainda este mês.

Considerado uma das regiões mais seguras do mundo em relação à pandemia de covid-19, Macau contabilizou apenas 48 casos desde que o novo coronavírus chegou ao território, no final de janeiro de 2020, não tendo registado até hoje nenhuma morte provocada pela doença.

