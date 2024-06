Von der Leyen participa na arruada prevista para o final da tarde na Rua de Santa Catarina e no comício que se segue, na Praça D. João I, na cidade do Porto.

Sebastião Bugalho, que começa este 11.º dia de campanha com uma visita à empresa OASIPOR, em Penafiel, e continua depois com um almoço-comício em Gondomar, terá também a seu lado nas ações de campanha no Porto o presidente do PSD, Luis Montenegro.

A cabeça de lista do PS, Marta Temido tem ações de campanha marcadas para os distritos de Coimbra e Aveiro.

No distrito de Coimbra tem agendados contactos com a população no Mercado Municipal de Figueira da Foz e depois, já na cidade de Coimbra, na baixa de Coimbra e um encontro com a Direção Geral da Associação Académica de Coimbra.

Ao fim da tarde Marta Temido participa no Encontro Europa, que decorrerá no Parque de Exposições de Aveiro.

António Tânger Corrêa, que lidera a lista do Chega, tem marcadas duas arruadas. Uma na Póvoa do Varzim, ao fim da manhã, e a segunda em Braga, prevista para o final da tarde.

O cabeça de lista da IL, João Cotrim de Figueiredo, começa hoje a campanha em Gondomar, distrito do Porto, com uma conversa com o Clube Europa e uma visita à Escola Secundária de Gondomar.

Depois de uma ação de campanha em Leiria, Cotrim de Figueiredo participa no Arraial Liberal, no Jardim Dom Luís, em Lisboa.

A candidata do BE Catarina Martins visita a meio da manhã a Feira de Barcelos e participa ao final da tarde numa arruada em Braga.

O dia de campanha termina com um comício na Escola Secundária de Sá de Miranda.

João Oliveira, cabeça de lista da CDU, tem marcadas uma sessão pública sobre "Produção Nacional", no Parque Central da Maia e um desfile na Rua de Santa Catarina.

À noite, já em Coimbra, João Oliveira participa no comício marcado para a Praça da Inquisição.

O cabeça de lista do Livre, Francisco Paupério, passa o 11.º dia de campanha em Lisboa, onde visita, de manhã, a Associação Protetora dos Diabéticos de Portugal (APDP) e, à tarde, a Fundação Champalimaud e a Feira do Livro.

A jornada eleitoral do Livre termina com um comício no antigo Liceu Camões.

O PAN fica pelo sul do país, com o seu cabeça de lista, Pedro Fidalgo Marques a reunir-se a meio da manhã em Faro com associações zoófilas do Algarve e, à tarde, a visitar o Centro de Educação Ambiental do Vale Gonçalinho Conservação da Natureza, em Castro Verde, no distrito de Beja.

José Manuel Coelho, primeiro nome da lista do PTP, marcou uma ação de campanha junto à Repartição de Finanças do Funchal.

A candidata da ND, Ossanda Líber, visita de manhã a Feira de Barcelos e participa numa arruada na Avenida Central, em braga.

A cabeça de lista da ADN, Joana Amaral Dias, agendou um debate ao estilo do que feito nos países anglo-saxónicos, o chamado 'speaker corner', na Praça do Rossio, em Lisboa.

O debate, marcado para meio da tarde, realiza-se "com a população ou com os candidatos que quiserem comparecer", como refere o comunicado do partido.

