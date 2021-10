Segundo informações da Universidade de Coimbra (UC), o primeiro protocolo foi assinado com a Caixa Económica de Cabo Verde (CECV) e visa a colaboração técnico-científica, com a prestação de serviços especializados na área da transformação digital financeira (nomeadamente, ciência de dados, segurança do sistema informático, smart contracts e blockchain).

Seguiu-se outra parceria celebrada com Procuradoria-Geral da República (PGR), para cooperação académica, científica e cultural, que prevê a realização de ações de formação e outras atividades consideradas de interesse mútuo para magistrados e funcionários do Ministério Público cabo-verdiano.

O último protocolo de cooperação académica, científica e cultural foi assinado com a Universidade de Santiago, e contempla, entre outras ações, o intercâmbio de estudantes, docentes, investigadores e membros do corpo técnico e a participação conjunta em eventos académicos, cursos internacionais, projetos de investigação e atividades culturais.

Relativamente a parceria celebrada com a Universidade de Santiago, com sede em Assomada, concelho de Santa Catarina de Santiago, o vice-reitor da UC destacou a sua importância e disse que é uma honra para a instituição portuguesa.

"É honroso para nós, a Universidade de Coimbra, não obstante as diferenças que nos separam, estabelecer estes laços de cooperação académica, científica e cultural, com a vossa universidade, assim reconhecendo a importância social que o vosso sonho, a vossa utopia vai se encarregando de mostrar que era possível realizar para o benefício das populações e da comunidade de Cabo Verde e do Estado de Cabo Verde", notou o académico português, citado pela Inforpress.

Além de Assomada, a Universidade de Santiago, que começou em 2008, tem polos universitários na cidade da Praia e no Tarrafal.

O vice-reitor da Universidade de Coimbra, João Nuno Calvão da Silva, destacou a importância das parcerias firmadas com essas instituições cabo-verdianas, notando que acontecem numa altura em que o estabelecimento de ensino português tem estreitado relações com instituições de todo o mundo lusófono.

E referiu que a Universidade de Coimbra acaba de assumir a presidência da Associação das Universidades de Língua Portuguesa.

"Foi uma visita breve, mas marcante: pela relevância estratégica das reuniões de trabalho, pela importância prática dos protocolos celebrados e, em especial, pela oportunidade de testemunhar o amor por Coimbra dos nossos Antigos Estudantes", sublinha o vice-reitor, citado no site oficial da UC.

Além dos protocolos, durante a esta em Cabo Verde, o vice-reitor para as Relações Externas da UC encontrou-se com o primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, com o ministro da Cultura, Abraão Vicente, e com a Secretária de Estado do Ensino Superior, Eurídice Monteiro, para discutir perspetivas futuras de colaboração com o país africano de língua oficial portuguesa.

Antes de deixar Cabo Verde, João Nuno Calvão da Silva encontrou-se ainda com a presidente da Biblioteca Nacional de Cabo Verde (BNCV) e com a Direção dos Antigos Estudantes Cabo-Verdianos de Coimbra.

