"O acervo agora transmitido à Universidade de Cabo Verde pelo BCA e Garantia [banco e seguradora do grupo CGD] vem colmatar as insuficiências bibliográficas em áreas muito específicas, que nos fazia muita falta, como o 'marketing', a gestão, o direito, as literaturas", reconheceu o reitor da Uni-CV, Arlindo Barreto, na assinatura do protocolo de cedência do espólio, que decorreu no campus da universidade, na Praia.

Em causa está o projeto de Mediatecas, lançado em 2004 pelo grupo português, através do Banco Comercial do Atlântico (BCA), seguradora Garantia e A Promotora, que terminou em dezembro de 2021 com o encerramento dos espaços. Esta doação, em concreto, envolve o espólio das duas maiores mediatecas, na Praia (ilha de Santiago) e no Mindelo (ilha de São Vicente).

O protocolo assinado entre as três entidades e a Uni-CV formalizou, além da entrega do espólio de milhares de livros, revistas, jornais e outros conteúdos multimédia reunidos nas duas mediatecas ao longo de mais de 15 anos, também todo o equipamento técnico, audiovisual e mobiliário.

"Todo esse acervo foi doado à Universidade de Cabo Verde. Este material vem, indubitavelmente, contribuir para aquilo que nós estamos a trabalhar aqui nesta instituição, que é de elevar o nível de conhecimento que queremos entre esta academia", explicou o reitor.

No âmbito da política de responsabilidade social e com o intuito de promover o livre acesso à cultura e à informação em Cabo Verde, as três entidades do grupo português CGD colocaram ao dispor de estudantes, professores, investigadores e utentes um espólio composto por livros, jornais e outros documentos, para consulta e leitura, possibilitando, ainda, aos utentes o uso de equipamentos de tecnologias de informação e comunicação.

"Este espólio fica muito bem entregue. O grupo CGD lançou este projeto em 2004, numa altura em que o país não tinha tantos meios e tantas possibilidades em temos de consulta de livros, de acesso a 'sites' de conhecimento. E neste momento a Universidade de Cabo Verde já tem todas as condições para gerir este espólio", afirmou à Lusa Francisco Santos Silva, o presidente da comissão executiva do BCA, o maior banco português, liderado pela Caixa Geral de Depósitos, à margem da assinatura deste protocolo.

Este é também o "fim de um processo", com o encerramento das mediatecas construídas pelo grupo em Cabo Verde, com o espólio já a ser distribuído pela Uni-CV.

"Entendemos que o ciclo das mediatecas estava esgotado e que agora tinha de se dar uma nova dinâmica e estas parcerias que fizemos aqui na Praia e em São Vicente com a Universidade de Cabo Verde, e no Sal, com a Câmara Municipal do Sal [processo concluído anteriormente], que eram os locais onde tínhamos mediatecas. Achamos que por essa via vamos dar uma maior visibilidade ao projeto e chegar a mais pessoas", reconheceu ainda Francisco Santos Silva.

Com mais de 4.000 estudantes em cursos profissionalizantes, licenciaturas, especializações, mestrados e doutoramentos, e polos na Praia e Assomada (ilha de Santiago) e na ilha de São Vicente, a Uni-CV assinalou em novembro passado o seu 15.º aniversário.

A maior universidade de Cabo Verde está ainda entre as 100 melhores (96.ª) do continente africano em 2021, segundo o 'ranking' divulgado este mês pela International Colleges & Universities.

A instituição recebeu em julho de 2021 o novo campus, construído pela China ao longo de quatro anos nos arredores da Praia, onde decorreu a cerimónia de hoje, num investimento de 5.600 milhões de escudos (50,7 milhões de euros).

Este novo campus ocupa uma área de 28.000 metros quadrados, com um total de 18 edifícios e 61 salas de aula, 16 laboratórios informáticos, 34 laboratórios e biblioteca com oito salas de estudo, para receber 4.890 estudantes e 476 docentes.

Conta ainda com uma residência de estudantes com 142 quartos e cinco auditórios com capacidade para 150 lugares e integra igualmente um salão multiusos com 654 lugares, edifícios de administração, edifícios pedagógicos, centro de serviços, incluindo refeitórios, e campos desportivos.

