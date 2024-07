Álvaro Daniel, secretário-geral da União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA), referiu em conferência de imprensa que este ano o 03 de agosto decorre sob o lema: "Jonas Malheiro Savimbi -- o Símbolo de Unidade e Coesão Interna do Partido".

O secretário-geral da UNITA realçou que o ato mais alto das comemorações para celebrar a vida e a obra de Jonas Savimbi vai ser marcado pelo comício que o líder do partido, Adalberto Costa Júnior, vai realizar no município do Andulo, província do Bié.

"Durante este período, a juventude terá a oportunidade de revisitar a história de luta da UNITA e do seu líder fundador, buscando nessa trajetória exemplos de lealdade, luta, dedicação e abnegação à causa dos angolanos", disse.

Segundo Álvaro Daniel, o primeiro presidente da UNITA vai ser sempre uma referência na política angolana, "pelos seus feitos heroicos, pela sua trajetória de um nacionalista e patriótico convicto, pelo exemplo de luta e lealdade à pátria".

O programa das festividades prevê também uma partida de futebol para a taça Jonas Savimbi -- Mwata da Democracia e uma feira cultural e de literatura com obras deixadas quer pelo fundador da UNITA quer dos que escreveram sobre si.

O político sublinhou que o país vive "uma crise geral, que faz o quotidiano da maioria das famílias, levando milhares de angolanos a engrossarem todos os dias os grupos mais vulneráveis da população, que é hoje obrigada a procurar alimentos nos contentores de resíduos sólidos para a sua sobrevivência".

"Sabendo que esta não é a Angola dos sonhos de Jonas Savimbi, a quadra será igualmente uma jornada de reflexão sobre Angola sonhada por si e por outros nacionalistas e patriotas angolanos", disse.

NME // ANP

Lusa/Fim