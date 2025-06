"As alterações climáticas afetam infraestruturas essenciais como escolas e centros de saúde. É necessário garantir que novas construções tenham em conta estas mudanças", defendeu Beatriz Imperatori, no final de uma visita ao arquipélago.

A viagem às ilhas de Santo Antão e São Vicente decorreu na sequência da campanha que mobilizou 400 mil euros, lançada em 2024, pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) de Portugal, junto dos seus doadores, para apoiar crianças de Cabo Verde nos domínios da saúde, educação, proteção, água e saneamento.

Cabo Verde está entre as regiões do mundo que mais riscos enfrentam com as alterações climáticas, por causa da subida no nível do mar, secas ou chuvas torrenciais, entre outros eventos extremos.

O tema deve constar dos currículos escolares, referiu a responsável portuguesa pela agência das Nações Unidas, para que os alunos possam compreender a realidade e propor soluções adequadas ao seu contexto.

Beatriz Imperatori considerou igualmente essencial dar às crianças competências digitais desde a primeira infância.

"O acesso à tecnologia pode colmatar a ausência de professores ou de escolas, facilitar a aprendizagem e melhorar a prestação de serviços públicos", exemplificou, destacando o caso da digitalização dos boletins de vacinas.

"Se uma criança se desloca entre ilhas, o seu histórico de saúde deve acompanhá-la, para assegurar um acompanhamento contínuo e eficaz", explicou.

Entre as ações reforçadas com os apoios incluem-se o desenvolvimento da estratégia nacional de vacinação 2025-2029, com a introdução de novas vacinas para crianças com menos de um ano, investimentos em água, saneamento e higiene e melhoria das infraestruturas escolares.

Está ainda previsto o reforço do transporte escolar nas ilhas de Santo Antão e da Boa Vista, para facilitar o acesso à escola e reduzir a exposição das crianças a riscos de violência sexual.

Preveem-se também medidas de combate ao trabalho infantil.

David Matern, representante da Unicef em Cabo Verde, considerou a visita "muito positiva" e salientou que os fundos mobilizados por Portugal estão a ter um "impacto significativo".

RS (LFO) // JMC

Lusa/Fim