A campanha, uma iniciativa da Light for The World apoiada pela Unicef, visa ajudar pessoas com necessidades especiais afetadas pela violência armada e desastres naturais no norte e centro de Moçambique e que estejam a residir em centros de acomodaçao, explicou Zacarias Zicai, diretor-geral da organização em Moçambique, durante o lançamento da campanha, em Sofala.

A iniciativa vai abranger 370 pessoas, entre crianças e adultos, de dois centros de acomodação na província de Sofala, no centro do país, e 1.500 pessoas de outros dois centros em Cabo Delgado, província do norte afetada por uma insurgência armada que desde 2017 provocou mais de 3.100 mortes, segundo o projeto de registo de conflitos ACLED, e mais de 817 mil deslocados, de acordo com as autoridades moçambicanas.

"Além de apoio intelectual, estas crianças e adultos também poderão receber educação e meios de reabilitação física", disse Zicai.

Para a agência das Nações Unidas, a iniciativa vai permitir a "inclusão de todos no processo de desenvolvimento do país", referindo que "nenhuma criança deve ficar de fora" por ter necessidades especiais.

"São muitas as crianças e pessoas que são deixadas de fora por falta de informação e formação para poderem ter as técnicas de como lidar com crianças com deficiência na sociedade", referiu David José, da Unicef.

A iniciativa da ONG é financiada pelo Governo da Noruega no valor de 20 milhões de meticais (273 mil euros).

A Light for The World e a Unicef vão, durante oito meses, criar estratégias visando garantir assistência psicológica para os beneficiários, seus familiares e cuidadores naquelas províncias.

