"O distrito do Guro é o primeiro no país a declarar as suas 166 comunidades livres. Todo o distrito erradicou o fecalismo a céu aberto", refere-se numa nota da organização, enviada à comunicação social.

O reconhecimento resulta do programa de Saneamento Total Liderado Pela Comunidade (Santolic), iniciativa introduzida com o apoio da Unicef e que tem o objetivo de garantir que "as comunidades estejam totalmente livres do fecalismo a céu aberto, isto é, que 100% das famílias dentro de uma mesma comunidade tenham latrinas".