O recenseamento eleitoral para as eleições legislativas de abril em Cabo Verde terminou em 11 de fevereiro e, segundo o mapa da Comissão Nacional de Eleições (CNE), Portugal volta a ser o país mais representado na diáspora cabo-verdiana. Num total de 47.110 eleitores cabo-verdianos recenseados em 21 países, 15.366 foram inscritos em Portugal, seguindo-se 9.471 nos Estados Unidos, 6.637 na França, 3.005 em Angola e 2.783 em Itália.

Cabo Verde conta com uma população de cerca de 550 mil pessoas, mas estima-se que a comunidade cabo-verdiana na diáspora ultrapasse o milhão.

Para as eleições de 2016 (legislativas e presidenciais) estavam inscritos 361.206 eleitores, dos quais 47.133 no estrangeiro.

Nas eleições legislativas cabo-verdianas são eleitos 72 deputados, dois dos quais pelo círculo de África, dois pelo círculo da América e dois pelo círculo da Europa e resto do mundo.

Vão poder votar ainda nestas eleições 1.646 cabo-verdianos a residirem em São Tomé e Príncipe, 315 na Guiné-Bissau e 61 em Moçambique, além de 720 no Brasil.

Em território cabo-verdiano foram recenseados, segundo a CNE, 337.083 eleitores, dos quais 2.981 cidadãos estrangeiros com residência em Cabo Verde.

A ilha de Santiago vai eleger 33 dos 72 deputados nas eleições legislativas, contando com mais um deputado face à votação de 2016, conforme distribuição feita pela CNE após concluído o recenseamento eleitoral.

A decisão resulta do apuramento do número total de eleitores recenseados para as eleições legislativas, com os círculos eleitorais da ilha de Santo Antão (32.950 eleitores), que passa a eleger seis deputados, e da ilha de São Vicente (54.637 eleitores), que passa a eleger 10 deputados, a perderem um eleito cada.

Um desses deputados vai para círculo eleitoral da ilha do Sal (20.250 eleitores), que passa de três para quatro deputados, e o outro para o círculo eleitoral de Santiago Sul (106.561 eleitores), que inclui a capital, a cidade da Praia, que passa de 18 para 19 deputados. O círculo eleitoral de Santiago Norte (79.414 eleitores) mantém os mesmos 14 deputados que elegeu nas eleições de 2016.

Uma deliberação da CNE recorda que esta distribuição é feita com base no disposto no Código Eleitoral de Cabo Verde e "com base no apuramento do número total de eleitores recenseados no território nacional, à data da suspensão do recenseamento eleitoral".

Desta forma, entre os dois círculos eleitorais, a ilha de Santiago vai eleger em 18 de abril um total de 33 deputados, dos 72 que compõem a Assembleia Nacional.

Os círculos eleitorais das ilhas do Fogo, com cinco deputados (26.771 eleitores), de São Nicolau, dois deputados (10.127 eleitores), do Maio, dois deputados (5.181 eleitores), Boa Vista, dois deputados (8.306 eleitores), e da Brava, dois deputados (4.806 eleitores), mantêm o mesmo número de mandatos das eleições de 2016.

A campanha para as eleições legislativas cabo-verdianas vai decorrer de 01 a 16 de abril, segundo o calendário oficial definido anteriormente pela CNE.

O calendário, aprovado na sequência da convocatória, pelo Presidente da República, Jorge Carlos Fonseca, prevê que as sétimas eleições legislativas em Cabo Verde se realizem em 18 de abril de 2021, com a votação a decorrer das 08:00 às 18:00 (mais duas horas em Lisboa), em todo o arquipélago.

A apresentação das candidaturas das listas dos partidos políticos e coligações correntes a estas eleições, nos respetivos círculos eleitorais e perante o juiz da comarca, decorrerá de 27 de fevereiro a 09 de março. O mesmo prazo será aplicado para a apresentação das listas candidatas pelos círculos eleitorais do estrangeiro, neste caso no tribunal da comarca da Praia.

Em 19 de março decorre o sorteio da ordem das listas candidatas às eleições legislativas no boletim de voto.

O Movimento para a Democracia (MpD), então na oposição, venceu com maioria absoluta (quase 54% dos votos) as eleições legislativas em 2016, afastando do poder, ao fim de 15 anos, o Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV). Os respetivos líderes, Ulisses Correia e Silva (MpD, primeiro-ministro), e Janira Hopffer Almada (PAICV, oposição), já anunciaram anteriormente a candidatura à liderança do Governo em Cabo Verde.

Cabo Verde realiza eleições legislativas em 18 de abril e eleições presidenciais em 17 de outubro, anunciou em 12 de janeiro o Presidente da República, Jorge Carlos Fonseca, que termina o segundo e último mandato este ano.

