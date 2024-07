Fonte do Hezbollah adiantou à agência France-Presse (AFP) que Fouad Chokr, comandante militar alvo do ataque israelita, sobreviveu ao ataque, que foi confirmado por Telavive como resposta a um bombardamento do movimento xiita sábado nos montes Golã sírios anexados, que custou a vida a 12 crianças.

Segundo a ANN, citada pela agência Efe, o ataque aos subúrbios a sul de Beirute conhecidos como Dahye, um importante bastião do grupo xiita Hezbollah, foi realizado hoje com uma aeronave não tripulada (drone) que lançou três 'rockets' contra o edifício denominado Al Rabiaa, "que era o alvo do bombardeamento hostil em torno do Hospital Bahman".

O Exército israelita confirmou o ataque a disse que teve como alvo um líder pró-iraniano do Hezbollah considerado responsável pelo ataque mortal nos Montes Golãs.

Fonte próxima do Hezbollah citada pela AFP referiu antes que há pelo menos dois mortos no ataque israelita perto de Beirute.

DMC (RJP/JSD/PDF) // PDF

Lusa/Fim