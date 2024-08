"Recebi com profunda tristeza a notícia do trágico acidente aéreo ocorrido em Vinhedo, no Brasil", afirmou a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, numa mensagem na rede social X.

A política alemã expressou condolências às famílias das vítimas, ao presidente brasileiro, Lula da Silva, e ao país como um todo.

"A Europa está de luto convosco", referiu.

Um avião, com 61 pessoas a bordo, caiu na sexta-feira numa zona residencial do município brasileiro de Vinhedo, no estado de São Paulo, num acidente sem sobreviventes.

O aparelho, da companhia aérea Voepass, caiu verticalmente, girando sobre si mesmo, até despenhar-se numa zona de vegetação dentro de uma área residencial, próximo a uma casa.

Este acidente aéreo já foi considerado dos 10 maiores acidentes da história da aviação brasileira.

O avião caiu a pique cinco mil metros em apenas dois minutos quando estava a oito minutos do seu destino, em São Paulo.

