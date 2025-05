De acordo com um comunicado de imprensa, o executivo comunitário está a apoiar a Parceria para a Aceleração dos Testes de despistagem do vírus Mpox em África, com 9,4 milhões de euros, para reforçar a deteção e a monitorização, apoiando simultaneamente testes inovadores.

O apoio financeiro irá ainda financiar a compra de cerca de 150 mil testes de diagnóstico e a fornecer 5.000 sequências do genoma do mpox, que ajudarão a compreender a propagação e a evolução do vírus.

África registou, desde o início de 2024 e até 15 de maio último, um total de 132.954 casos (30.668 confirmados por análise) e 1.761 mortes (176 confirmadas) devido ao contágio por vírus de mpox, revelou a agência de saúde pública da União Africana.

