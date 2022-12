Com esta aprovação, pelos ministros dos Assuntos Internos da UE, seguindo a recomendação da Comissão Europeia de 16 de novembro, a Croácia deixará de ter fronteiras internas com os outros países do espaço Schengen.

A adesão da Bulgária e da Roménia, ambas há décadas a aguardar luz verde do Conselho, serão votadas também hoje.

IG/ACC // ACL

Lusa/fim