Em comunicado, a Comissão Europeia anunciou a adoção das tributações mais pesadas para produtos agrícolas provenientes destes dois países, "sem afetar as exportações para países terceiros e preservando a segurança alimentar global".

Bruxelas quer tributar ainda mais estes produtos para impedir que a Rússia exporte produtos agrícolas ucranianos dos territórios que ocupou desde o início da invasão, há mais de dois anos.

Assim, cereais russos e bielorrussos serão sobretaxados para entrar em países da UE.

A Bielorrússia foi incluída na lista por causa dos "laços político-económicos que tem com a Rússia".

Praticamente desde a ocupação dos territórios no Donetsk e no Lugansk que as autoridades ucranianas denunciam a exportação de cereais cultivados no seu território pela Rússia, como uma maneira de lucrar com a invasão.

