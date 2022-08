Ucrânia rejeita acusações "injustas" da Amnistia sobre perigos infligidos a civis

O chefe da diplomacia ucraniana, Dmytro Kuleba, afirmou hoje estar "indignado" com as acusações "injustas" avançadas pela Amnistia Internacional, que denunciou, esta quinta-feira, que as forças de Kiev também puseram civis em perigo no conflito em curso com Moscovo.