Turquia anuncia resgate de 260 migrantes no mar Egeu e acusa Grécia de os "empurrar"

As autoridades turcas divulgaram esta terça-feira que resgataram cerca de 260 migrantes nas águas do mar Egeu e acusaram a Grécia de ter "empurrado muitos ilegalmente" para as suas águas, para impedir que estes chegassem às costas gregas.